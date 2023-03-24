В Касимовском районе построят детский сад на 100 мест

Комиссия Федерального Собрания одобрила выделение 200 млн рублей Рязанской области. Регион получит деньги в этом году и направит их на строительство детского сада в Касимовском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дошкольное учреждение на 100 мест появится в селе Дмитриево. Жители давно просили новый детский сад, так как старое здание находится в неудовлетворительном состоянии.

«В селе Дмитриево Касимовского района живёт более 600 человек, много детей и молодёжи. Село растёт и развивается. Работает сельхозпредприятие, которое ведет активное строительство жилья, в том числе для молодых семей с детьми», — написал губернатор Павел Малков в своем Телеграм-канале.

Ранее региональное правительство обращалось к председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову с просьбой решить проблему с детским садом. На одном из заседании комитета Федерального Собрания по его инициативе депутаты рассмотрели вопрос выделения средств на строительство детского учреждения, одобрив выделение дотаций.

«В большинстве своем сельские территории пока отстают от городских по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Ситуацию надо менять. Об этом не раз говорил наш Президент В.В. Путин. Сегодня важно создавать такие условия жизни, когда человек не захочет уезжать со своей малой Родины», — подчеркнул Макаров.

Павел Малков поблагодарил за содействие Андрея Макарова, министра финансов РФ Антона Силуанова и правительство России.