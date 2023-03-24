Торговая сеть «Ашан» продолжит работу в России

Торговая сеть «Ашан» продолжит работу в России и не планирует изменений в стратегии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«"Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы", — заявили в компании.

Подчеркивается, что «Ашан» в России работает автономно и без инвестиций от материнской фирмы.

Напомним, ранее стало известно, что Leroy Merlin планирует продать российский бизнес. Позже стало известно, что компания Adeo (владелец Leroy Merlin) передаст управление локальному менеджменту.