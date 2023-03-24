Рязанских студентов-медиков обучат технологии оформления трудовых договоров

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ запустила информационно-просветительский проект для студентов-медиков. Об этом сообщили в организации.

С помощью проекта Профсоюз намерен обеспечить молодых людей необходимой правовой базой в преддверии начала профессиональной деятельности. Начиная с 20 марта специалисты Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ рассказывают студентам выпускных курсов Рязанского медколледжа об обязательных положениях трудового договора, оплате труда, а также об охране труда и безопасности на рабочем месте.

Специалисты дают рекомендации по технологии оформления трудовых договоров и формированию ответственного отношения к документам как залога защищенности трудовых прав работников.

Отмечается, что в 2021 году результаты опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ показали, что россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских работодателей. 9% опрошенных убеждены, что граждане вообще не читают трудовые договоры.

«‎Эта тенденция особо опасна в отрасли здравоохранения, поскольку отсутствие у специалистов элементарных знаний об основах трудовой деятельности может привести не только нарушению их прав, но и стать причиной фатальных событий. Именно из-за низкого уровня правовой грамотности населения сфера трудовых отношений является самой уязвимой"‎, — говорится в сообщении организации.