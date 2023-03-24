Российские военные рассказали о попытках ВСУ пробраться на левый берег Днепра

Российские военные рассказали о попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает
По словам пулеметчика российской бригады береговой обороны с позывным «Шило», 15-20 украинских диверсантов еженедельно предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках к левобережью реки в районе городов Голая Пристань и Алешки. Направляются они с подконтрольной Киеву части Херсонской области.
«Идет выявление противника, определяем его местонахождение дронами. Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу. Потом идет выявление дронами погибших, пострадавших, раненых (диверсантов)», — рассказал пулеметчик.
Кроме этого, бойцы береговой охраны также ведут борьбу с беспилотниками модели Mavic 3. Летающую технику они останавливают с помощью ружей, рассказал оператор антидронового ружья с позывным «Суета».