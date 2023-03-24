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Российские военные рассказали о попытках ВСУ пробраться на левый берег Днепра

Российские военные рассказали о попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пулеметчика российской бригады береговой обороны с позывным «‎Шило», 15-20 украинских диверсантов еженедельно предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках к левобережью реки в районе городов Голая Пристань и Алешки. Направляются они с подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«‎Идет выявление противника, определяем его местонахождение дронами. Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу. Потом идет выявление дронами погибших, пострадавших, раненых (диверсантов)», — рассказал пулеметчик.

Кроме этого, бойцы береговой охраны также ведут борьбу с беспилотниками модели Mavic 3. Летающую технику они останавливают с помощью ружей, рассказал оператор антидронового ружья с позывным «‎Суета».