Рогов: ВСУ готовят прорыв линии фронта в Запорожской области

ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе Запорожской области. Об этом 24 марта сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут РИА Новости.

По его данным, украинские военные стягивают новые резервы и бронетехнику в район города Орехова на Запорожье.

Рогов считает, что они намерены именно в этом населенном пункте аккумулировать «большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем». Ожидается, что наступление может начаться уже в ближайшие дни.