Сразу несколько беспилотников атаковали Белгородскую область

Сразу несколько беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом 24 марта сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, один из из БПЛА взорвался в воздухе во время посадки, еще два беспилотника сбросили снаряды в нескольких километрах от села Карабаново, затем еще один атаковал село Дроновка.

В тот же день украинский беспилотник взорвался в воздухе у села Журавлевка после перехвата перехвачен войсками РЭБ, позже около населенного пункта сбросили снаряд. Отмечается, что пострадавших нет.