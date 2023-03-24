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Медведев заявил о некорректности сравнения российской и американской армий

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о некорректности выводов о сильнейшей армии мира. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале 24 марта.

По его мнению, победителя в войне с участием российской и американской армий не будет.

«‎Говорить о том, что американская армия — первая, наша — вторая, — некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — сказал Медведев.

Вместе с тем зампред Совбеза заявил, что сопоставить армии можно только в процессе реального конфликта. По его словам, если он произойдет, то будет неважно, сколько собьют ракет с обеих сторон — часть из них нанесут гарантированное поражение противнику, и последствия будут чудовищные.