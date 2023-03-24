Евгений Пригожин: ВСУ постараются выйти под Белгород

Основатель ЧВК «‎Вагнер"‎‎ Евгений Пригожин рассказал о ситуации вокруг Артемовска и возможном продвижении ВСУ. Видеоинтервью опубликовано 23 марта в Telegram-канале его пресс-службы.

«‎На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек, — прим. ред.] вокруг Бахмута [украинское название Артемовска]. Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре"‎, — сказал Пригожин.

По мнению Пригожина, военные силы Украины «‎постараются выйти под Белгород». Второе возможное направление ВСУ — Сватово-Кременная. Они могут попытаться продвинуться к Валуйкам.