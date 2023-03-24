Безработного жителя Скопинского района подозревают в убийстве матери

54-летнего Жителя Скопинского района подозревают в убийстве своей матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 22 марта 2023 года между нетрезвым мужчиной и его матерью завязалась бытовая ссора. В ходе нее сын нанес пенсионерке 15 ударов ножом в голову, шею и туловище. Женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранители решают вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.