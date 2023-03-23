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Жительницу Александро-Невского района осудят за мошенничество с выплатами пособия

Жительницу Александро-Невского района осудят за мошенничество с выплатами пособия. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По информации следствия, с марта 2014 по август 2022 года подозреваемая 1991 года рождения получала на двух малолетних детей ежемесячные выплаты, установленные для людей, постоянно проживающих в зоне, подвергшейся радиоактивному загрязнению. При этом женщина с детьми фактически там не жила. Так, она незаконно получила более 500 тысяч рублей за счет средств Пенсионного фонда России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Материалы поступили из прокуратуры Ухоловского района. Идет сбор и закрепление доказательств.