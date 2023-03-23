За год на российском рынке доля новых китайских машин увеличилась в 3,6 раза
Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат» за январь-февраль 2023 года, представленная 22 марта на конференции автодилеров в Москве.
Доля новых китайских машин на российском рынке за год увеличилась в 3,6 раза. В начале 2022 года доля составляла 10%, в начале 2023 года — 36%. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат» за январь-февраль 2023 года, представленная 22 марта на конференции автодилеров в Москве.
По данным аналитиков, в январе-феврале 2023 года больше всего было продано автомобилей марки Chery — 12 351. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли на 114,7%. Далее в этом списке следует:
- бренд Haval — 9 155 машин (+51,2%),
- Geely — 6 722 машины (+87,1%),
- Exceed — 3 900 машин (+263,8%),
- Omoda — 3 009 машин (не было),
- Changan — 769 машин (+57,9%),
- JAC — 579 машин (+273,5%),
- Great Wall — 537 машин (+411,4%),
- FAW — 238 машин (+77,6%)
- Voyah — 140 машин (не было).
Кроме того, отмечается падение доли на новые японские (на -12%), европейские (на -21%) и корейские марки (на -14%).