За год на российском рынке доля новых китайских машин увеличилась в 3,6 раза

Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат» за январь-февраль 2023 года, представленная 22 марта на конференции автодилеров в Москве.

Доля новых китайских машин на российском рынке за год увеличилась в 3,6 раза. В начале 2022 года доля составляла 10%, в начале 2023 года — 36%. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат» за январь-февраль 2023 года, представленная 22 марта на конференции автодилеров в Москве.

По данным аналитиков, в январе-феврале 2023 года больше всего было продано автомобилей марки Chery — 12 351. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли на 114,7%. Далее в этом списке следует:

бренд Haval — 9 155 машин (+51,2%),

Geely — 6 722 машины (+87,1%),

Exceed — 3 900 машин (+263,8%),

Omoda — 3 009 машин (не было),

Changan — 769 машин (+57,9%),

JAC — 579 машин (+273,5%),

Great Wall — 537 машин (+411,4%),

FAW — 238 машин (+77,6%)

Voyah — 140 машин (не было).

Кроме того, отмечается падение доли на новые японские (на -12%), европейские (на -21%) и корейские марки (на -14%).