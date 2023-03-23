ВСУ взяли в плен 16-летнего подростка из Артемовска

ВСУ взяли в плен 16-летнего подростка из Артемовска. Об этом в четверг, 23 марта, пишет Telegram-канал Mash.

Мальчика заподозрили в фотографировании позиций украинской армии для ВС России. Обменянные военнопленные сообщают, что подростка пытают.

По сообщению канала, школьник Вова — гражданин Украины, увлекается фотографией. Вероятно, он снимал родной город в условиях боевых действий, за что его прямо дома задержали украинские военные.

Сейчас Вову держат в СИЗО Днепропетровска. В заключении ему исполнилось 17.

Правозащитник Иван Мельников попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову включить школьника в новые обменные списки.