Власти Украины заявили, что до конца СВО оружие будет оставаться на руках у мирного населения

Власти Украины заявили, что до конца СВО оружие будет оставаться на руках у мирного населения. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе подразделениями национальной полиции, на сегодняшний день учтено в единой базе данных, и мы не видим сейчас проблем с контролем за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у граждан на руках», — заявил Клименко.

Напомним, в начале СВО украинские власти раздали оружие мирному населению.