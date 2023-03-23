В Тюмени два 14-летних мальчика погибли при пожаре в бане

В Тюмени два мальчика погибли при пожаре в бане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следкома.

Возгорание случилось во вторник, 21 марта, около 19:00, в бане на улице Янтарной. По информации соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и увидел детей в горящей бане, они были в бессознательном состоянии. Мужчина попытался спасти подростков, вытащив их из пожара. Всех троих госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, дети погибли, мужчине оказывают необходимую помощь.

По факту гибели двух 14-летних подростков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Проводятся необходимые экспертизы.