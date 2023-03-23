В США заявили, что Украина должна продать России часть территории

В США заявили, что Украина должна продать России часть территории. Об этом сообщает The Atlantic, пишет 23 марта URA.RU.

По словам бывшего советника по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойолы, США обязаны убедить Украину отдать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, в тои числе и репарации.

«После этого украинское государство стало бы более политически стабильным», — написал в своей статье Лойола