В Сасове задержали пьяную женщину за рулем Lada

В Сасове задержали пьяную женщину за рулем Lada. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Полицейские обратили внимание на автомобиль около дома № 55 по улице Ново-Елатомская. Манера езды водителя сотрудникам ДПС показалась странной.

Инспекторы попросили остановить машину. При общении полицейские обнаружили у женщины признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,340 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.