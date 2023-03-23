В Сасове задержали пьяную женщину за рулем Lada
В Сасове задержали пьяную женщину за рулем Lada. Об этом сообщило
Полицейские обратили внимание на автомобиль около дома № 55 по улице Ново-Елатомская. Манера езды водителя сотрудникам ДПС показалась странной.
Инспекторы попросили остановить машину. При общении полицейские обнаружили у женщины признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,340 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.