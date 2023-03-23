В Ряжском районе горели жилой дом и машина

В Ряжском районе горели жилой дом и машина. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Возгорание случилось в селе Поплевино в четверг, 23 марта, примерно в 5:00. О пожаре сообщил проезжавший мимо водитель.

Выяснилось, что загорелась терраса одной из квартир дома № 35 по улице Черемушки. Живущего там 30-летнего молодого человека не было дома.

Огонь повредил террасу площадью 12 квадратных метров, а также машину, припаркованную вплотную к строению. Пожар тушили шесть спасателей ряжской ПСЧ № 29, были задействованы две автоцистерны.

Проводится проверка, устанавливаются причины пожара.