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В Рязани сутки уровень воды в Оке повысился на 44 сантиметра

В Рязани сутки уровень воды в Оке повысился на 44 сантиметра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Показатель составляет 329 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 31 сантиметр. Он составил 407 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 21 сантиметр и составил 278 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Кадоме в реке Мокша уровень воды повысился на 28 сантиметров. Он составил 422 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Проне в черте Быково уровень воды повысился на 38 сантиметров. Он составил 609 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на три сантиметра. Показатель составил 717 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 27 сантиметров и составил 250 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки подтопило один низководный мост в Шиловском районе. Всего подтопленными остаются 14 низководных мостов. Водой отрезаны девять населенных пунктов: в Сапожковском районе — четыре, в Путятинском — три, в Старожиловском — два.