В Рязани благоустроят Аллею памяти воинов, погибших в СВО

В Рязани обсудили реализацию проектов местных инициатив на 2023 год. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам градоначальницы, областной отбор прошли 50 проектов — на 20 больше, чем в прошлом году.

«Приступаем к работе. Составлена дорожная карта, определены ответственные со стороны подразделений администрации. Все этапы реализации проектов — в тесном взаимодействии с жителями, депутатами», — написала Сорокина.

Глава администрации отметила, что в 2023 году в городе появятся новые детские и спортивные площадки, будут благоустроены небольшие скверы, отремонтированы дороги, освещение, а также реализованы проекты по дорожно-тропиночной сети. В частности, продолжится благоустройство сквера Пушкина. Особое внимание уделят благоустройству Аллеи памяти воинов, погибших в спецоперации. Проект реализуют при поддержке правительства (в частности, Сорокина отметила первого зампреда Анну Рослякову) и минтерпола.

Мэр сообщила, что в 2022 году были успешно воплощены все запланированные местные инициативы. Реализацию новых проектов проконтролирует лично Сорокина.