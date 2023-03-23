В «Рязаньэнерго» прошла первая региональная Коллегия

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в «Рязаньэнерго» прошла первая региональная Коллегия. Ее посвятили подведению итогов за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023 год, сообщили в компании.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор «Рязаньэнерго» Александр Егорычев, и.о. директора филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев, руководители исполнительного аппарата и начальники 12 районов электрических сетей. Также Коллегию посетил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Участники подробно обсудили результаты работы по всем направлениям деятельности, отдельно остановившись на снижении потерь электроэнергии, увеличении нетарифной выручки по конкурентным видам услуг, повышении производительности труда, выполнению программы цифровой трансформации. В 2023 году планируется снизить потери электрической энергии в сети 0,4 — 20 кВ до 12,20%. Это одна из стратегических целей филиала.

Также планируется реализовать мероприятия по созданию трех высокоавтоматизированным РЭС — Спасского, Михайловского и Старожиловского. Особое внимание на Коллеги уделили организации мероприятий в рамках «Года молодого специалиста». Филиалом уже заключены соглашения о сотрудничестве с двумя крупными рязанскими вузами: РГАТУ имени Костычева и РГРТУ имени Уткина.

Кроме того, будут проводиться Дни открытых дверей и экскурсий для старшеклассников и студентов.

В завершение Коллегии состоялась церемония награждения: почетные знаки, благодарности и почетные грамоты вручили 11 сотрудникам филиала, особо проявившим себя в работе.

Свою оценку работе энергетиков дал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов: «За год „Рязаньэнерго“ удалось достигнуть определенных успехов. Построена и введена в эксплуатацию подстанция 110 КВ „Развитие“, развивается Центр управления сетями, проводятся мероприятий, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения. Хочу отметить вклад энергетиков в развитие электросетевого хозяйства региона и поблагодарить за их труд».

«Филиал „Рязаньэнерго“ успешно выполняет все стоящие перед ним стратегические задачи, виден профессионализм. Тем не менее, впереди ещё много плодотворной работы. Желаю коллективу достичь намеченных на 2023 год целей и занять свое заслуженное место в числе лидеров-филиалов», — подвел итог заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор «Рязаньэнерго» Александр Егорычев.