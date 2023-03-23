В Подмосковье пенсионер погиб при пожаре из-за неисправного холодильника

В Подмосковье пенсионер погиб при пожаре. Об этом сообщил РЕН-ТВ .

Возгорание случилось в деревне Паходкино утром в среду, 22 марта.

Хозяйка дома заметила пожар и смогла убежать на улицу, однако внутри остался ее престарелый муж. «Пенсионер не мог выбраться наружу и остался внутри. Через два с половиной часа после начала пожара его обнаружили мертвым», — сообщил журналистам источник.

По словам женщины, возгорание произошло из-за попытки подключить к сети старый холодильник. Когда его попытались включить в розетку, начался пожар. Пламя распространилось на 64 квадратных метрах. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.