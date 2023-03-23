В Ленинградской области подросток умер от передозировки неизвестным веществом

В Ленинградской области подросток умер от передозировки неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Трагедия произошла во Всеволожске. Тело 17-летнего подростка в его комнате обнаружил его отец. Рядом с трупом лежали две электронные сигареты. По результатам вскрытия, подросток отравился неустановленным веществом.

Отмечается, что школьник воспитывался в благополучной семье. По словам родителей у их ребенка не было эпилептических и хронических заболеваний. Сейчас специалисты выясняют, что вдыхал ребенок перед смертью.