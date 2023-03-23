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В Калининграде 18-летняя девушка пришла в гости к дяде и выпала из окна

В Калининграде 18-летняя девушка пришла в гости к дяде и выпала из окна. Об этом сообщает «Клопс».

В среду, 22 марта, девушка пришла в гости к родственнику и осталась ночевать, несмотря на то, что жила с молодым человеком. По словам дяди, погибшая пьяная сидела на подоконнике и переписывалась в телефоне.

Ночью он проснулся и закрыл распахнутое окно, решив, что племянница ушла домой. Тело погибшей обнаружили очевидцы. Дядя девушки узнал о случившемся от полиции.

Следователи проводят проверку по факту гибели 18-летней девушки.