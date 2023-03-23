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В ДТП в Башкирии один подросток погиб, еще пять пострадали

В ДТП в Башкирии один подросток погиб, еще пять пострадали. Об этом 23 марта сообщает местная ГИБДД.

По предварительной версии, 17-летний водитель ВАЗа столкнулся сзади в УАЗ, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Водитель легковушки погиб на месте, его пассажиры: три девочки по 14 лет и юноши (16 и 17 лет) доставлены в больницу.

По словам родителей, погибший взял машину без спроса. У погибшего взяли кровь на определение состояния опьянения.