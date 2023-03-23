В 2023 году вертолет санавицации совершил 26 вылетов по Рязанской области

В 2023 году вертолет санавицации совершил 26 вылетов по Рязанской области. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Пшенников на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Вертолет эвакуировал пациентов из отдаленных районов. Людей забирали из Скопинского, Ряжского, Шацкого, Сараевского, Шиловского и Касимовского ММЦ. Большинство пациентов доставили в Областную клиническую больницу, БСМП, кардиодиспансер, ОКБ имени Семашко.

11 вылетов вертолет совершил для спасения детей. Им требовалась помощь специалистов ОДКБ имени Дмитриевой и городской больницы № 11.