Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Guardian, пишет ТАСС.

По его словам, спецоперацию на Украине можно считать «войной на истощение». Столтенберг предположил, что Россия пока не планирует переговоры с Киевом, поэтому он призвал Запад готовиться к затяжному конфликту.

Генсек посчитал, что Китай должен понять позицию Киева и взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации. Столтенберг подчеркнул, что надеялся на то, что Китай осудит действия России.