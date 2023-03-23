Рязанский приборный завод представил сварочное оборудование в Екатеринбурге

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 23-й специализированной выставке «Металлообработка. Сварка — Урал». Предприятие продемонстрировало инверторы торговой марки «Форсаж».

Экспозицию завода составили сварочные аппараты «Форсаж-161» и «Форсаж-200 AC/DC».

Малогабаритный сварочный аппарат «Форсаж-161» предназначен для ручной дуговой сварки. Это инвертор с широкими функциональными возможностями и низким энергопотреблением. Работоспособность при снижении напряжения питающей сети исключает проблемы при проведении сварочных работ на даче, в гараже, сельской местности.

Вниманию посетителей был представлен также промышленный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки «Форсаж-200 AC/DC».

Возможность сварки тонколистового металла при малых токах в любом пространственном положении позволяет применять инвертор на производственных участках, в монтажных, ремонтных и автомастерских.

«Мы выпускаем сварочное оборудование уже более 25 лет, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Бренд „Форсаж“ широко известен не только в России. По характеристикам, возможностям, качеству и надежности наши инверторы не уступают известным зарубежным маркам. Сегодня „Форсаж“ — это широкий модельный ряд сварочного оборудования с разными функциональными возможностями для всех видов электродуговой сварки. Высокий технологический и кадровый потенциал позволяет предприятию претендовать на значительную долю рынка на всех основных сегментах с приоритетом на промышленность».

Выставка «Металлообработка. Сварка — Урал» — крупнейший региональный проект, место встречи машиностроителей и промышленников регионов РФ. Свою продукцию на деловой площадке представили более 160 компаний из 87 городов России, Беларуси, Турции и Китая.