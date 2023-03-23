Рязанцы стали в два раза чаще пользоваться электронными «копилками»

В Рязанской области число жителей региона, экономящих с помощью программы лояльности МТС Cashback, за год выросло в 2,5 раза. Самой быстрорастущей группой пользователей программы кешбэков стали люди в возрасте 65+.

Самыми активными пользователями МТС Cashback стали рязанцы в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте — более старшее поколение в возрасте от 45 до 54 лет. Молодёжь до 24 лет только учится экономить, а самой динамично растущей группой в сервисе стали люди старше 65 лет.

Рубли на счете копятся при покупках в магазинах МТС и оплате услуг, среди которых мобильная связь, домашний интернет и ТВ, подписка на МТС Premium, в которую входит 50 ГБ мобильного интернета, МТС Music, онлайн-кинотеатр KION, библиотека «Строки» и защита от спам-звонков.

Полученный кешбэк пользователи тратят на услуги связи, а также другие сервисы экосистемы МТС — онлайн-кинотеатр KION, покупку аксессуаров и электроники в магазинах. В топе товаров, которые рязанцы приобрели благодаря кешбэку — наушники, зарядные устройства, чехлы, недорогие смартфоны.

«Программа лояльности МТС Cashback подходит людям любых возрастов, потому что она помогает планировать свои расходы. Например, автоплатеж позволяет вернуть 10% от стоимости тарифа, при этом с суммы не взимается банковская комиссия. Подписка МТС Premium поможет сэкономить более тысячи рублей ежемесячно. Очень удобно, что при оплате кешбэк моментально учитывается как в приложении этого сервиса, так и в „Мой МТС“. Копилка сразу же доступна для использования», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

О сервисе МТС Cashback

Кешбэк — бонусные единицы, начисляемые и расходуемые в соответствии с правилами сервиса МТС Cashback. Потратить накопленный кешбэк можно на товары в магазинах МТС, подписки на развлекательные сервисы и многое другое. Проверить баланс кешбэка можно в специальном разделе в приложениях Мой МТС, МТС Банк и МТС Live.