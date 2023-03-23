Первый канал покажет 25 марта тревел-шоу «Поехали» о Рязанской области

Первый канал покажет в субботу, 25 марта, тревел-шоу «Поехали» о Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Ведущие побывали внутри рязанского кремля, прогулялись по Почтовой, в Музее леденца попробовали «петушок» на палочке, а также рязанский десерт калинник. Кроме того, они посетили Константиново и «Рыбацкую деревню», а также прокатились на картинге.

Отмечается, что авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский летом 2022 года отправились в большое автомобильное путешествие по России.