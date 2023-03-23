На рязанца завели дело о реабилитации нацизма

На рязанца завели дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По информации следствия, мужчина 1995 года рождения разместил в одной из соцсетей видеоматериалы, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрения преступлений. После размещения материалы могли посмотреть неограниченное число пользователей.

Действия выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального УМВД. По их материалам возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления и идет сбор доказательств.