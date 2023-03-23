Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
Сбт, 25
14°
ЦБ USD 76.31 -0.65 24/03
ЦБ EUR 83.15 0.18 24/03
Нал. USD 76.61 / 80.55 23/03 15:20
Нал. EUR 82.71 / 83.89 23/03 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
6 часов назад
387
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
3 351
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
8 646
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
50 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На рязанца завели дело о реабилитации нацизма

На рязанца завели дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По информации следствия, мужчина 1995 года рождения разместил в одной из соцсетей видеоматериалы, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрения преступлений. После размещения материалы могли посмотреть неограниченное число пользователей.

Действия выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального УМВД. По их материалам возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления и идет сбор доказательств.