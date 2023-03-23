Минюст включил блогера Илью Варламова* в список иноагентов

Минюст включил блогера Илью Варламова* в список иноагентов. Информация появилась на сайте ведомства в четверг, 23 марта.

Также в список попали Светлана Лада-Русь (Пеунова)*, Павел Чиков*, Руслан Айсин*, Богдан Бакалейко*, а также объединение лиц — «Парни Плюс/Парни+"*.

Уточняется, что Илья Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников.

* Признаны российским минюстом иностранными агентами