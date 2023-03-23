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Медведев назвал арест президента России за рубежом равнозначным объявлению войны

Арест президента России за рубежом по решению Гаагского суда равнозначен объявлению войны. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает его Telegram-канал 22 марта.

Он предположил, что нынешний глава ядерного государства посетит Германию и там его арестуют. «Что это? Объявление войны России! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее», — заявил Медведев.

По его словам, такая ситуация нереальна. Медведев подчеркнул, что решение Международного уголовного суда создает негативный потенциал и портит и без того политик, указав, что на практике подобная ситуация маловероятна.

Политик добавил, что решение МУС создает негативный потенциал на фоне и без того ухудшившиеся отношений России и Запада.