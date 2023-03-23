Mash: в московской школе от родителей четвероклассника скрывали изнасилование сына

В Новой Москве в школе от родителей четвероклассника скрывали изнасилование сына. Об этом 23 марта сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, о надругательствах родителям стало известно после того, как в чат класса скинули видео с изнасилованием. Классный руководитель им созналась, что педсовет школы пытался замолчать историю.

По данным издания, ролик опубликовали в соцсетях. Родители написали заявление в полицию, проводится проверка. Имена несовершеннолетних насильников держат в тайне.