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Малков назвал тревожной наркоситуацию в Рязанской области

Малков назвал тревожной наркоситуацию в Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

В четверг, 23 марта, губернатор провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области. На нем рассмотрели результаты мониторинга наркоситуации в регионе. Павел Малков назвал её тревожной и отметил необходимость новых эффективных шагов.

«Все профильные структуры ведут работу, но нужны дополнительные меры. Необходимо совершенствовать систему раннего выявления, создавать действенную систему лечения, реабилитации для наркозависимых», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в прошлом году на территории региона было изъято свыше 300 килограмм запрещенных веществ, в основном синтетического происхождения. Была пресечена деятельность четырех нарколабораторий.