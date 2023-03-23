Четыре рязанские улицы останутся без отопления и горячей воды

Четыре рязанские улицы останутся без отопления и горячей воды. Об этом сообщила горадминистрация .

Причина — ремонт тепломагистрали в районе дома № 7 по улице Черновицкой. В четверг, 23 марта, с 13:00 до 23:00, горячей воды и отопления не будет по адресам:

улица Стройкова, дома №№ 67 — 71;

улица Островского, дома №№ 24 — 48/77;

улица Черновицкая, дома №№ 4 корпус 2—18;

проезд Гоголя, дома №№ 2—7.

Также без ресурса останутся детские сады №№ 71, 80, 85, 87, 88, родильный дом № 2 и школы №№ 19, 33, 42.