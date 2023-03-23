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А что в кино? «Джон Уик-4», «Коты Эрмитажа» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главная премьера недели — продолжение знаменитого американского боевика с Киану Ривзом в главной роли — «Джон Уик-4». Первая часть тетралогии о бывшем наемном убийце вышла в 2014 году. Изначально авторы картины планировали сделать трилогию, но после большого успеха первых фильмов приняли решение расширить вселенную.

Российский мультфильм от режиссера Василия Ровенского «Коты Эрмитажа» рассказывает о приключениях кота Винсента и мыши Мориса. Друзья вместе спасаются от наводнения и попадают в Эрмитаж. Там Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр искусства, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала. Роли озвучивали — Полина Гагарина, Павел Прилучный и другие.

Французская мелодрама «Путешественница во времени» показывает историю пианистки по имени Джулия. Она путешествует по во времени в поисках событий, изменивших ее судьбу.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».