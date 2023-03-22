Ведущую погоды на российском телеканале заменила нейросеть

Телеканал в Ставрополе выпустил в эфир прогноз погоды с ведущей, которую полностью создала нейросеть. Об этом сообщает телеканал «СвоеТВ», на котором и вышла необычная метеорологическая сводка под названием «Прогноз будущего».

Виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова, девушка сообщает, что не уходит на больничный и не отрывается от работы на обед, намекая на то, что вполне может заменить реальных телеведущих.

«Прогноз будущего» выходит в эфир 5 раз в день и уже стал популярным у зрителей. Отмечается, что руководство Ставропольского канала не планирует отказаться от классического варианта с ведущим-человеком, по крайней мере пока.