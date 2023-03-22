Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
10°
Сбт, 25
14°
ЦБ USD 76.96 0.12 23/03
ЦБ EUR 82.97 0.43 23/03
Нал. USD 76.7 / 78.49 22/03 17:05
Нал. EUR 76.7 / 78.49 22/03 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
2 721
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
8 060
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
49 916
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
15 743
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ведущую погоды на российском телеканале заменила нейросеть

Телеканал в Ставрополе выпустил в эфир прогноз погоды с ведущей, которую полностью создала нейросеть. Об этом сообщает телеканал «СвоеТВ», на котором и вышла необычная метеорологическая сводка под названием «Прогноз будущего».

Виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова, девушка сообщает, что не уходит на больничный и не отрывается от работы на обед, намекая на то, что вполне может заменить реальных телеведущих.

«Прогноз будущего» выходит в эфир 5 раз в день и уже стал популярным у зрителей. Отмечается, что руководство Ставропольского канала не планирует отказаться от классического варианта с ведущим-человеком, по крайней мере пока.