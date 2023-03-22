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В Уфе пациент умер у входа в поликлинику

В Уфе пациент умер у входа в поликлинику. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 65-летний мужчина зашел в больницу около 8:00. За день до смерти мужчине назначили анализы. Охранник обратил внимание, что посетителю плохо. Он предложил прилечь на кушетку, позвал на помощь врачей и вызвал скорую. Через семь минут у пенсионера остановилось сердце.

Отмечается, что какое-то время мужчина пролежал у дверей. При этом в региональном Минздраве Telegram-каналу заявили, что «сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия». «Скорая» приехала примерно через 20 минут. Врачи пытались спасти мужчину, однако им это не удалось.

В публикации указано, что у мужчины была ишемическая болезнь сердца. Однако во время последнего осмотра его состояние назвали удовлетворительным.

Фото и видео — Telegram-канал SHOT