В Уфе пациент умер у входа в поликлинику

В Уфе пациент умер у входа в поликлинику. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

По информации источника, 65-летний мужчина зашел в больницу около 8:00. За день до смерти мужчине назначили анализы. Охранник обратил внимание, что посетителю плохо. Он предложил прилечь на кушетку, позвал на помощь врачей и вызвал скорую. Через семь минут у пенсионера остановилось сердце.

Отмечается, что какое-то время мужчина пролежал у дверей. При этом в региональном Минздраве Telegram-каналу заявили, что «сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия». «Скорая» приехала примерно через 20 минут. Врачи пытались спасти мужчину, однако им это не удалось.

В публикации указано, что у мужчины была ишемическая болезнь сердца. Однако во время последнего осмотра его состояние назвали удовлетворительным.

Фото и видео — Telegram-канал SHOT