В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре

В городе Стрежевой, Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Две женщины шли по тротуару, в этот момент в них на большой скорости влетел автомобиль «Toyota Corolla», после чего машина вылетела с дороги и перевернулась. Одна из пострадавших — 69-летняя пенсионерка — скончалась на месте. Вторая женщина находится в реанимации, её состояние врачи оценивают как тяжелое.

Водитель задержан. Его допрашивают полицейские.