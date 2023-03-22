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В США назвали будущие недели критическими для Украины

Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что следующие недели будут для Украины критическими. Об этом он заявил в интервью журналистке Кристиан Аманпур, пишет Ura.ru.

По словам Кирби, США ожидают, что российская армия начнет новое наступление, и, возможно, оно пойдет по нескольким направлениям. Политик призвал усилить военную поддержку Киева.

Отмечается, что с начала спецоперации США передает Украине как финансовую помощь, так и поставляет тяжелую военную технику и боеприпасы.