В США назвали будущие недели критическими для Украины

Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что следующие недели будут для Украины критическими. Об этом он заявил в интервью журналистке Кристиан Аманпур, пишет Ura.ru .

По словам Кирби, США ожидают, что российская армия начнет новое наступление, и, возможно, оно пойдет по нескольким направлениям. Политик призвал усилить военную поддержку Киева.

Отмечается, что с начала спецоперации США передает Украине как финансовую помощь, так и поставляет тяжелую военную технику и боеприпасы.