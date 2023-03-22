В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом

В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом. Об этом передал Telegram-канал SHOT .

Предположительно, в регионе работали системы ПВО. Официальных данных об этом нет.

Позже стало известно, что в бухту пытались проникнуть три надводных беспилотника. Они были уничтожены, военные корабли не пострадали.

Ранним утром атаку отбил российский флот. Моряки вели огонь из стрелкового оружия. Также сработало ПВО по воздушной цели. От взрывов в нескольких зданиях повыбивало стекла. Пострадавших нет.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — губернатор Севастополя Михаил Развожаев.