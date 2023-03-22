В Санкт-Петербурге мать обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым в квартире

В Санкт-Петербурге мать обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым в квартире. Об этом в среду, 22 марта, сообщил Telegram-канал «Рен-тв».

Инцидент произошел накануне ночью. Женщина вернулась с работы и обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым. Причина смерти подростка неизвестна.

В канале отметили, что мальчик был отчислен из школы, так как его не допустили к экзаменам после пропуска ряда важных контрольных работ.

Также в сообщении рассказали, что подросток увлекался вейпами. Однако к настоящему времени он якобы бросил вредную привычку.

Точная причина смерти и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.