В Санкт-Петербурге мать обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым в квартире
В Санкт-Петербурге мать обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым в квартире. Об этом в среду, 22 марта, сообщил Telegram-канал «Рен-тв».
Инцидент произошел накануне ночью. Женщина вернулась с работы и обнаружила своего сына-девятиклассника мертвым. Причина смерти подростка неизвестна.
В канале отметили, что мальчик был отчислен из школы, так как его не допустили к экзаменам после пропуска ряда важных контрольных работ.
Также в сообщении рассказали, что подросток увлекался вейпами. Однако к настоящему времени он якобы бросил вредную привычку.
Точная причина смерти и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.