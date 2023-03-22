В Рязанской области разыскивают 15-летнего Андрея Викина

В Сасовском районе разыскивают Андрея Викина. Об этом сообщили в местной полиции.

Мальчик 2007 года рождения пропал в воскресенье, 19 марта. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, волосы темные средней длины.

Подросток был одет в голубую куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефону: +7-49133-5-15-02.