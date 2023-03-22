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В Рязанской области ограничат движение транспорта с нагрузкой более шести тонн на ось

В Рязанской области введут ограничение на движение транспорта с нагрузкой более шести тонн на ось. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения.

В ведомстве подчеркнули, что в указанный период дорожные конструкции ослаблены из-за оттаивания грунта. Отмечается, что наиболее опасными деформациями дороги являются пучины. Так, зимой в грунте образуются ледяные прослойки и линзы. При замерзании вода увеличивается в объеме, а вышележащие слои дорожной одежды поднимаются. Происходит пучение грунта. Весной при оттаивании линз грунт переувлажняется, и дорожная одежда теряет прочность.

При наезде автомобиля с нагрузкой, превышающей нормы, происходит повреждение дорожного полотна. Это приводит к образованию колейности и выбоин. В дальнейшем из-за этих повреждений происходят ДТП.

В частности, выбоина на дороге стала одним из факторов массовой аварии, произошедшей в среду, 15 марта, на участке трассы «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в районе Давыдово.