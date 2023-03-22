В Рязани задержали 29-летнюю закладчицу

В Рязани задержали 29-летнюю закладчицу. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Патрульные, двигаясь по Московскому району, обратили внимание на женщину, которая что-то искала на земле.

Полицейские подошли к женщине и поинтересовались целью поисков. Она не смогла внятно объяснить поведение и сильно нервничала. Патрульные предположили, что она забирала контейнер с наркотиками из тайника или делала «закладку».

Полицейские вызвали сотрудников, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они обнаружили в одежде 29-летней рязанки полиэтиленовый пакет с порошком. Выяснилось, что там хранилось 1,19 грамма синтетического наркотика.

На рязанку завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.