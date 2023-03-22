Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
11°
ЦБ USD 76.84 -0.4 22/03
ЦБ EUR 82.54 0.17 22/03
Нал. USD 76.7 / 81.6 22/03 14:20
Нал. EUR 82.75 / 83.98 22/03 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
2 434
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
7 772
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
49 506
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
15 449
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани в четверг на пяти улицах отключат холодную воду

В четверг, 23 марта, в Рязани отключат воду на пяти улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 10:50 до 17:00 воды не будет по адресу:

  • улица Интернациональная, дом № 2 корпус 2.

С 13:30 до 18:00 воду отключат по адресам:

  • улица 1-й Осенний переулок, дома № 1, № 4;
  • улица 2-я Железнодорожная, дома № 38 корпус 1, № 38.

С 14:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дом № 32;
  • улица проезд Островского, дома № 7, № 9.

Отключение связано с ремонтным работами.