В Рязани в четверг на пяти улицах отключат холодную воду
В четверг, 23 марта, в Рязани отключат воду на пяти улицах. Об этом
С 10:50 до 17:00 воды не будет по адресу:
- улица Интернациональная, дом № 2 корпус 2.
С 13:30 до 18:00 воду отключат по адресам:
- улица 1-й Осенний переулок, дома № 1, № 4;
- улица 2-я Железнодорожная, дома № 38 корпус 1, № 38.
С 14:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Гоголя, дом № 32;
- улица проезд Островского, дома № 7, № 9.
Отключение связано с ремонтным работами.