В Рязани в четверг на пяти улицах отключат холодную воду

В четверг, 23 марта, в Рязани отключат воду на пяти улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 10:50 до 17:00 воды не будет по адресу:

улица Интернациональная, дом № 2 корпус 2.

С 13:30 до 18:00 воду отключат по адресам:

улица 1-й Осенний переулок, дома № 1, № 4;

улица 2-я Железнодорожная, дома № 38 корпус 1, № 38.

С 14:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Гоголя, дом № 32;

улица проезд Островского, дома № 7, № 9.

Отключение связано с ремонтным работами.