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В Рязани уровень воды в Оке повысился на 53 сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке повысился на 53 сантиметра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Показатель составил 285 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке поднялся на 26 сантиметров и составил 376 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров. Он составил 257 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Мокше в черте Кадома уровень воды поднялся на 25 сантиметров. Он составил 394 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Проне в черте Быково уровень поднялся на 100 сантиметров. Он составил 571 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в Ранове уменьшился на 14 сантиметров и составил 720 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Уровень воды в Верде около Скопина повысился на 16 сантиметров и составил 223 сантиметра выше нулевой отметки.

Подтоплены 13 низководных мостов, два участка дороги. Водой отрезаны девять населенных пунктов: четыре — в Сапожковском районе, три — в Путятинском, два — в Старожиловском.