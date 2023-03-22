В Рязани осудят мужчину, обвиняемого в убийстве

В Рязани осудят мужчину, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило региональное управление Следкома .

Инцидент произошел 10 декабря 2022 года. В Рязани по месту жительства нашли труп мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранами в области лица и шеи.

Преступление раскрыто по горячим следам. Было установлено, что ранения потерпевшему нанес его знакомый 6 декабря. Конфликт произошел на фоне алкогольного опьянения. Мужчину 1973 года рождения задержали и заключили под стражу.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд для рассмотрения.