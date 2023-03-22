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В Рязани мужчина с пистолетом пытался ограбить аптеку

В Рязани мужчина с пистолетом пытался ограбить аптеку. Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась работница аптеки, расположенной на улице Циолковского. Она сообщила, что в организацию ворвался мужчина, вооруженный пистолетом. Он требовал выдать ему психотропные препараты, которые продаются по рецепту врача. Размахивая пистолетом, он разбил витрину. Мужчина угрожал сотруднице аптеки расправой. Женщина спряталась в подсобном помещении. Не получив желаемого, мужчина скрылся.

Женщина описала внешность налетчика и автомобиль, на котором он передвигался.

Вскоре сотрудники ГИБДД и наряд вневедомственной охраны региональной Росгвардии взяли под контроль дорогу на въезде в город Рыбное. Они заметили автомобиль, описанный в ориентировке, остановили его и задержали злоумышленника. У него изъяли пневматический пистолет, который внешне похож на боевое оружие.

По предварительной информации, 24-летний житель города Рыбное, обучался в одном из рязанских ВУЗов. Недавно молодой человек пристрастился к употреблению психотропных препаратов. Почувствовав острую тягу к употреблению, студент оставил занятия и, доехав до аптеки, потребовал у работницы выдать ему лекарство.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.