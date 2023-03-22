В Ростовской области мужчина застрелил бывшую возлюбленную и покончил с собой

В Ростовской области мужчина застрелил девушку, а после покончил с собой. Об этом сообщило издание Donnews.ru .

Трагедия случилась в ночь на 19 марта около дома на улице Прохладной в Новошахтинске.

По информации источника, пара недавно рассталась. 25-летний мужчина написал 19-летней девушке о желании встретиться. Он подъехал к дому бывшей возлюбленной на ВАЗ-2112 и попросил спуститься. Не сразу, но все-таки она согласилась.

Во время беседы молодые люди начали ссориться. Как сообщил региональный следком, мужчина выстрелил девушке в голову из огнестрельного оружия. От полученного ранения пострадавшая умерла. «Непосредственно после совершённого преступления молодой человек свел счеты с жизнью», — указано в сообщении ведомства.

Окровавленные трупы молодых людей в машине нашли соседи.